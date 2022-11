Um FC Porto de duas caras. Nas últimas semanas, a equipa de Sérgio Conceição venceu o Club Brugge e o Atl. Madrid na Liga dos Campeões e garantiu o primeiro lugar do grupo; também nas últimas semanas, a equipa de Sérgio Conceição perdeu com o Benfica no Dragão e empatou nos Açores com o Santa Clara, ficando a oito pontos da liderança dos encarnados.

Este sábado, em casa, o FC Porto precisava de mostrar que tinha capacidade para transportar o sucesso europeu para as tarefas internas. Contra o P. Ferreira, o último classificado da Primeira Liga, os dragões estavam praticamente obrigados a ganhar não só para não correr o risco de alargar a distância para o Benfica como também para se manterem perto do Sp. Braga, que começava a jornada com mais dois pontos.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR FC Porto-P. Ferreira, 4-0 12.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto) FC Porto: Diogo Costa, Rodrigo Conceição (João Mário, 61′), Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Uribe (Grujic, 61′), Stephen Eustáquio (Galeno, 61′), Otávio, Pepê, Evanilson (Toni Martínez, 71′), Taremi (Gonçalo Borges, 83′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, David Carmo, Bruno Costa, Danny Loader Treinador: Sérgio Conceição P. Ferreira: Jordi, Juan Delgado, Flávio Ramos (Adrián Butzke, 45′), Tiago Ilori (Pedro Ganchas, 26′), Nuno Lima, Antunes (Bastien Toma, 45′), Rui Pires, Matchoi, Zé Uilton (Jorge Silva, 78′), Gaitán (Nigel Thomas, 62′), Koffi Suplentes não utilizados: Zé Oliveira, Abbas Ibrahim, Arthur Sales, Kayky Treinador: José Mota Golos: Evanilson (4′ e 39′), Taremi (31′), Juan Delgado (ag, 55′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Rui Pires (44′), a Grujic (68′), a Juan Delgado (69′), a João Mário (82′), a Matchoi (88′)

“A classificação não nos diz muito. É um jogo contra um clube que tem feito épocas atrás de épocas na Primeira Liga. É um clube com qualidade, sendo que não está a atravessar um bom momento. A troca da equipa técnica espelha a nossa dificuldade em olhar para o jogo. Não podemos adivinhar qual é que será o comportamento tático do Paços. Temos de perceber que existe qualidade individual e perceber que o José Mota anda há muitos anos nisto, tem muita experiência. Ele quer o máximo dos jogadores, no foco e na agressividade no jogo. Espera-nos um adversário difícil. Temos de arrepiar caminho. Temos de fazer de tudo para ganhar os três pontos, não há outra forma de olhar para o jogo”, explicou Sérgio Conceição na antevisão, recordando que José Mota assumiu o comando da equipa há cerca de duas semanas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.