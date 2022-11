Em atualização

A Liga dos Campeões não foi um completo brinde mas, no cômputo geral, Benfica e FC Porto não ficaram particularmente atormentados com o sorteio dos oitavos tendo em conta que evitaram equipas como PSG ou Liverpool para jogarem com Club Brugge e Inter. A Liga Europa dificilmente poderia ter dado um adversário teoricamente mais acessível ao Sporting, que fugiu a Manchester United, Roma ou PSV para cruzar com o Midtjylland. Faltava apenas a Liga Conferência mas, aqui, a realidade foi diferente.

The knockout round play-off draw is set! ???? Which game are you looking forward to?#UECLdraw pic.twitter.com/aXNxs0Poiz — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 7, 2022

Entre todos os possíveis adversários, o Sp. Braga vai defrontar aquele que no plano teórico era o menos acessível, tendo pela frente os italianos da Fiorentina no playoff de acesso aos oitavos da competição.

Qarabag (Azerbaijão)-Gent (Bélgica)

Trabzonspor (Turquia)-Basileia (Suíça)

Lazio (Itália)-Cluj (Roménia)

Bodo/Glimt (Noruega)-Lech Poznan (Polónia)

Sp. Braga (Portugal)-Fiorentina (Itália)

AEK Larnaca (Chipre)-Dnipro (Ucrânia)

Sheriff Tiraspol (Moldávia)-Partizan (Sérvia)

Ludogorets (Bulgária)-Anderlecht (Bélgica)

Já estavam apurados para os oitavos como primeiros classificados dos grupos da Liga Conferência oito equipas, a saber: Basaksehir (Turquia), West Ham (Inglaterra), Villarreal (Espanha), Nice (França), AZ Alkmaar (Países Baixos), Djurgarden (Suécia), Sivasspor (Turquia) e Slovan Bratislava (Eslováquia).

Which knockout round play-off tie do you want to see? ???? _______ ???? _______#UECLDraw | #UECL pic.twitter.com/eb4ILXBdnD — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 7, 2022

A classificação final dos oito grupos da Liga Conferência foi a seguinte:

Grupo A: Basaksehir (13) apurado, Fiorentina (13) no playoff, Hearts (6) e RFS (2) eliminados

West Ham (18) apurado, Anderlecht (8) no playoff, Silkeborg (6) e Steaua (2) eliminados

Villarreal (13) apurado, Lech Poznan (9) no playoff, Hapoel Beer-Sheva (7) e Áustria Viena (2) eliminados

Nice (9) apurado, Partizan (9) no playoff, Colónia (8) e Slovacho (5) eliminados

AZ Alkmaar (15) apurado, Dnipro (10) no playoff, Apollon (7) e Vaduz (2) eliminados

Djurgärden (16) apurado, Gent (8) no playoff, Molde (7) e Shamrock Rovers (2) eliminados

Sivasspor (11) apurado, Cluj (10) no playoff, Slavia Praga (8) e Ballkani (4) eliminados

Slovan Bratislava (11) apurado, Basileia (11) no playoff, Pyunik (6) e Zalgiris (5) eliminados