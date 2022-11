O presidente da Assembleia da República agradeceu esta terça-feira ao secretário-geral cessante do PCP, Jerónimo de Sousa, a sua “dedicação de décadas à vida parlamentar”, após uma reunião de despedida.

Recebi o Deputado Jerónimo de Sousa que teve a simpatia de despedir-se pessoalmente. Agradeci a sua dedicação de décadas à vida parlamentar e a elevação e simpatia com que sempre se relacionou com os demais deputados. pic.twitter.com/fXAorPteXy — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) November 8, 2022

Após o anúncio da substituição do secretário-geral comunista no sábado passado, Jerónimo de Sousa apresentou esta terça-feira a renúncia ao mandato de deputado à Assembleia da República.

Jerónimo de Sousa vai ser substituído por Duarte Alves, um dos mais jovens dirigentes do partido.

Duarte Alves, de 31 anos, era o “número três” pelo círculo eleitoral de Lisboa nas últimas eleições legislativas (em que o PCP apenas elegeu dois deputados, Jerónimo de Sousa e Alma Rivera) e vai substituir o secretário-geral cessante.

O economista já foi deputado durante as XIII e XIV legislaturas e ficou conhecido por integrar a comissão de inquérito às perdas do Novo Banco imputadas ao Fundo de Resolução. No parlamento acompanhava matérias como o Orçamento do Estado, Finanças e Energia.