Deolinda Machado foi esta segunda-feira eleita presidente do Conselho de Opinião da RTP, na sequência da morte do anterior presidente, Manuel Coelho da Silva, e Diogo Belford Henriques foi cooptado como membro, disse esta segunda-feira à Lusa fonte do órgão.

Deolinda Machado, que era vice-presidente do Conselho de Opinião até à morte de Manuel Coelho da Silva, aos 75 anos, na madrugada de 23 de outubro, foi esta segunda-feira eleita por maioria dos votos.

Atualmente professora aposentada, Deolinda Machado é licenciada em Ciências Religiosas, pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa (Braga) e mestre em Ciências da Educação, é presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Solidariedade Social “Os Amigos de Sempre”, da qual foi também fundadora, em S. João da Talha, Loures.

Foi dirigente da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN) — Secretariado e Comissão Executiva do Conselho Nacional, responsável pelos Departamentos de Comunicação Social e Relações Públicas, (de 2000 a fevereiro de 2020), tendo sido membro do Conselho Económico e Social.

Diogo Belford Henriques é licenciado em História, e trabalha atualmente na CV&A, tendo trabalhado como assessor político nos XVI e XIX Governos, assim como assessor parlamentar (comissão de Cultura e Comunicação Social) e chefe de gabinete no CDS-PP.

Na primeira reunião plenária do órgão foi aprovado, por unanimidade, um voto de reconhecimento e louvor a Manuel Coelho da Silva.

Um homem de princípios e valores, de causas e convicções humanistas que nortearam sempre a sua vida, que foi reiteradamente voz ativa e exemplar testemunho agregador de vontades, em torno da defesa do Serviço Público de Rádio e Televisão, prestado pela empresa Pública RTP”, lê-se no documento.

Manuel Coelho da Silva “deixou-nos um contributo de elevado relevo na defesa empenhada da missão ao serviço das populações em Portugal na diáspora e na lusofonia bem como na defesa da dignidade e valorização dos trabalhadores da empresa, tornando-se uma inspiração para os que defendem uma sociedade mais justa e solidária. Pelo seu percurso e empenhamento convicto na construção de um mundo melhor, darmos continuidade à missão que abraçou, será a melhor forma de honrar a sua memória”.

Manuel Coelho da Silva tinha sido reeleito presidente do órgão em 12 de março do ano passado, depois de ter deixado o cargo para concorrer à presidência do Conselho de Administração da RTP.

Advogado, presidia ao Conselho de Opinião da RTP desde 2004, sendo que entre 2002 e 2004 foi presidente eleito do Conselho de Opinião da RDP.