O executivo da Câmara do Porto discute na segunda-feira a cedência por dois anos de um espaço, situado no Largo do Colégio, na freguesia do centro histórico, à UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta.

Na proposta, a que a Lusa teve neste dia acesso e que o executivo municipal vota na segunda-feira, o vereador com o pelouro da Economia da Câmara do Porto, Ricardo Valente, esclarece que a UMAR solicitou ao município a “cedência temporária de um espaço, localizado no imóvel municipal, sito no Largo do Colégio”.

A fração, a ceder temporariamente pelo município à UMAR, tem uma área total de 45 metros quadrados e integra o imóvel municipal.

Destacando que desde 1976, a UMAR tem “um papel ativo” na luta pelos direitos das mulheres, igualdade de género e prevenção da violência de género, Ricardo Valente afirma que o município “reconhece” esse papel de relevo e o “trabalho de grande pertinência na cidade nesta área de intervenção”.

“A cedência da fração em causa irá permitir não só a manutenção do arquivo e organização dos materiais como a possibilidade de, com uma sala de trabalho e de reuniões, desenvolver as atividades do projeto, assim como facilitar a deslocação dos colaboradores, dada a proximidade com os transportes públicos”, esclarece o município.

Nesse sentido, o executivo municipal vota a cedência temporária da fração do imóvel do domínio privado municipal situado no Largo do Colégio e o apoio no valor de 2.061 euros, correspondente à diferença entre o valor mensal da renda e a contrapartida financeira definida de cinquenta euros mensais, multiplicada pelo período de vigência do contrato (dois anos).