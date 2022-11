A Unidade de Neonatologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia vai, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Prematuridade, apresentar uma nova mascote, que simboliza a coragem dos prematuros perante as adversidades que enfrentam à nascença.

Em declarações à agência Lusa, o médico da Unidade de Neonatologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho (CHVNG/E), António Vinhas, afirmou que o nome da nova mascote foi inspirado numa expressão utilizada há já vários anos pela equipa de enfermeiros, médicos e auxiliares daquela unidade para designar os recém-nascidos prematuros: ‘Ervilhinha’.

A mascote, que no interior se divide em três ervilhas, sendo uma mais pequena e de cor roxa por simbolizar os prematuros e a cor da prematuridade, representa a “coragem e força” dos recém-nascidos prematuros perante as adversidades que enfrentam logo à nascença.

A ‘Ervilhinha’ foi também inspirada num livro com a mesma designação (‘O Ervilhinha’), que narra a história de “uma ervilha que passa por muitas adversidades ao longo do tempo até que encontra o seu espaço e futuro”.

Este novo membro da Unidade de Neonatologia do CHVNG/E vai ser apresentado no domingo, pelas 14:30, na Biblioteca Municipal de Gaia, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Prematuridade, que resulta de uma parceria entre o hospital e a autarquia.

A par da apresentação da mascote, no evento, que contará com a presença de cerca de 100 prematuros e das suas famílias, assim como dos profissionais de saúde da unidade, estão previstas outras atividades, como a ‘hora do conto’ e ateliês.

“Este encontro vai permitir voltar a contactar com os pais e com os prematuros, algo que não foi possível nos últimos anos devido à pandemia da covid-19”, destacou o médico.

Nas novas instalações da Unidade de Neonatologia do CHVNG/E, em funcionamento desde março, estão, neste momento, 13 prematuros internados, o mais novo com 25 semanas.