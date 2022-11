Siga aqui o nosso liveblog sobre o Mundial2022

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português garantiu que a situação do seguro de saúde dos funcionários afetos à Embaixada de Portugal no Qatar “está já a ser regularizada”. Quanto aos funcionários destacados para reforçar os recursos humanos por ocasião do Mundial 2022, o ministério refere que os trabalhadores têm seguro de saúde.

Esta segunda-feira, o Sindicato dos Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros denunciou que há três funcionários portugueses a serem “explorados” no Qatar, sem segurança social ou seguro de saúde. “Aquilo que está na comunicação social, que tem vindo a sair nos meios internacionais e mesmo nos portugueses, que os trabalhadores do Sri Lanka, da Índia, estão lá e são explorados e não têm seguro de saúde, nem direito de reforma, os nossos trabalhadores, três que lá estão, também não têm seguro de saúde nem seguro de reforma“, referiu.

Em resposta à acusação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que “a valorização dos profissionais da área governativa dos Negócios Estrangeiros está no centro da atenção. “O ministério continuará o trabalho que tem vindo a ser realizado, já com resultados, em prol da valorização dos profissionais a desempenhar funções nas Missões Diplomáticas e Postos Consulares em todo o mundo”, garante.