Este domingo, enquanto o mundo olhava com alguma estupefação para a ausência de qualidade, capacidade e preparação da seleção anfitriã do Qatar, os Países Baixos pegaram na calculadora, olharam para o Grupo A do Campeonato do Mundo e chegaram a uma conclusão: os qataris não entram nas contas, o Equador também não parece ser uma ameaça séria e sobra o Senegal enquanto principal adversário na luta pelos oitavos de final.

O encontro desta segunda-feira, portanto, tornava-se vital. Para além de ser importante começar o Mundial com uma vitória, também era crucial deixar uma demonstração de força contra o atual campeão africano e tornar claro que o Grupo A do Mundial não terá grande história. Do outro lado, porém, a lógica era contrária: o Senegal órfão de Sadio Mané, que chegou a ser convocado mas abandonou mesmo a concentração devido a lesão, pretendia demonstrar que tem o objetivo de lutar pela liderança do grupo e que o avançado do Bayern Munique não é a única individualidade da equipa.

???? 35' | ???????? Senegal 0-0 Países Baixos ???????? Arrancadas de Frankie em condução vão sendo um dos poucos elementos diferenciadores a favor dos holandeses#Qatar2022 #FIFAWorldCup #SENNED #MUNDIALnaSPORTTV pic.twitter.com/9P8jtWql01 — GoalPoint (@_Goalpoint) November 21, 2022

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.