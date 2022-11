Uma paramédica canadiana que prestou socorro a uma adolescente após um acidente de viação foi surpreendida quando descobriu que a vítima, que viria a morrer, se tratava da sua própria filha.

O caso aconteceu a 15 de novembro e foi relatado pela própria Jayme Erickson numa publicação no Facebook em que afirmou que “o meu pior pesadelo enquanto socorrista tornou-se realidade”.

A paramédica chegou ao local do acidente, um troço de autoestrada parcialmente congelado em Alberta, no Canadá, por volta das 04h30. No local, socorreu uma jovem que tinha sofrido lesões graves e potencialmente fatais. Devido ao estado em que Montana, de 17 anos, se encontrava, acabou não reconheceu a própria filha.

Erickson demorou quase meia-hora para remover a adolescente do carro em que se encontrava e prestou-lhe cuidados até esta ser levada de helicópetro para um hospital em Calgary.

Segundo conta, “minutos depois de chegar a casa, a campainha da porta tocou, e a minha vida mudou para sempre”. A polícia canadiana informou a socorrista de que a filha tinha estado envolvida num acidente de carro, e Erickson apercebeu-se que tinha acabado de prestar cuidados à própria filha.

“Estou destruída. Falta-me uma parte de mim mesma. Fui deixada para apanhar os cacos do chão e seguir em frente”, declarou.

Esta terça-feira, rodeada de familiares e colegas, Erickson falou à comunicação social e homenageou a jovem. “Ela era uma lutadora, lutou até ao dia em que morreu, e era linda”, afirmou.