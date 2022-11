A Polícia Judiciária (PJ) já fez mais de 10 detenções no âmbito de uma operação de buscas que está a realizar nesta terça-feira de manhã centralizada na Procuradoria Europeia e coordenada entre vários países, tendo já sido sinalizadas mais de 600 pessoas em diferentes localizações.

O esquema de fuga ao fisco que é alvo de cerca de 200 investigações a decorrer em simultâneo foi responsável por uma fuga aos impostos no valor de 2,2 mil milhões de euros, confirmou ao Observador a assessora da diretoria do Norte da PJ. No nosso país, a fraude fiscal corresponde a cerca de 300 milhões de euros, segundo a CNN.

Na conta de Twitter da Procuradoria Europeia, foi publicado um thread que indica que os valores de fuga ao fisco sob investigação se referem aos últimos 18 meses.

????Today, actions all over Europe are taking place to bring down Europe’s biggest VAT fraud. In less than 18 months, the #EPPO uncovered a web of organised crime groups responsible for EUR 2.2 billion loss to EU taxpayers’ money. #OperationAdmiral

— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) November 29, 2022