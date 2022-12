Quando se tem nas mãos o que se quer, impera a satisfação. Porventura, se, de um momento para o outro, o que possuímos se transforma em areia e se escapa entre os dedos, resta pouco a quem tinha tudo. O Uruguai esteve numa posição vantajosa para passar aos oitavos de final durante grande parte do jogo. No fim, chorou por ter ficado dono de um sucesso inútil.

O karma pode ter tido uma palavra a dizer. Em 2010, na África do Sul, com a chegada aos quartos de final, o Gana realizou a melhor campanha de sempre num Mundial e só não foi mais longe, porque o Uruguai tratou da eliminação num jogo épico. Passados 12 anos, o Gana tinha a hipóteses de vingar a tristeza vivida. Se o objetivo era esse, a intenção correspondeu à ação. No entanto, também os ganeses saem de mãos a sacudir areia.

O selecionador uruguaio alinhou com um 4-4-2, balanceando cinco jogadores para frente – os dois avançados, Suárez e Darwin, os extremos, De Arrascaeta e Pellistri, e um dos médios, alternadamente, Valverde ou Bentancur – aos quais se juntava o lateral do lado da bola. Era a demonstração de que os sul-americanos vinham para fazer o que é obrigatório acontecer: ganhar.

Ainda com o jogo equilibrado, o Gana não podia ter tido uma ocasião mais flagrante para tomar a liderança. O árbitro assistente tinha marcado fora de jogo a André Ayew e, num lance em que Kudus acabou derrubado pelo guarda-redes uruguaio, Rochet. Inicialmente, a queda não foi considerada devido à posição irregular. Quando o VAR entrou em ação, percebeu que André Ayew estava em jogo, logo, se Kudus tinha caído, havia motivos para marcar grande penalidade. Assim foi. André Ayew agarrou na bola e rematou o castigo máximo em direção às mão de Rochet (20′). O Uruguai dominou a partir daí. Primeiro, Darwin (23′) picou sobre o guarda-redes do Senegal, Zigi, mas apareceu Salisu a cortar em cima da linha de golo. De Arrascaeta foi sustentável no aproveitamento das oportunidades de golo, porque não desperdiçou nada. Primeiro, Luis Suárez rematou e a defesa de Zigi acabou na cabeça do jogador do Flamengo que só teve de encostar (26′). Logo de seguida (32′), De Arrascaeta finalizou uma grande jogada desenvolvida ao primeiro toque e rematou com a bola no ar.

