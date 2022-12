Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Havia logo à cabeça Son Heung-min, capitão e jogador com maior currículo entre todos os convocados sendo aquela figura que todos reconheciam à cabeça acima dos restantes. Depois, nomes também conhecidos como Kim Min-jae, central que reforçou o Nápoles e que se está a afirmar no futebol europeu, Hwang Hee-chan, o avançado que chegou na última época por empréstimo ao Wolverhampton e ficou, ou Lee Kang-in, médio do Maiorca. A seguir, elementos que se destacaram neste Mundial, com Hwang In-beom, médio do Olympiacos que foi um dos melhores nos quatro encontros. Depois, num mundo à parte, surge Cho Gue-Sung.

