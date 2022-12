Depois da derrota frente à Coreia do Sul, os adeptos portugueses voltaram a ter motivos para celebrar – desta vez, foram mesmo seis – com a vitória de Portugal frente à Suíça (6-1). Nas bancadas, a festa nunca parou – e mesmo os adeptos suíços começaram o jogo com entusiasmo – e Cristiano Ronaldo foi um dos protagonistas, apesar de ter ficado no banco. Veja as imagens da festa nas bancadas clicando na fotografia principal deste artigo.

