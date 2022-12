Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Quando percebia que existiam câmaras, Ronaldo lá ia sorrindo. Não havendo essa proximidade pelo menos óbvia, a cara fechava um bocado. A não titularidade do capitão não impediu que o Estádio Lusail vibrasse como é normal ao ouvir o nome do avançado (bom, talvez com menor euforia do que é normal mas ainda assim muitos décibeis acima de todos os outros) mas nada foi como costuma ser incluindo o próprio período de aquecimento do jogador antes do início da partida. Aliás, em determinadas fases o número 7 mais pareceu ser um dos elementos da equipa técnica de Fernando Santos, estando ao lado de Ilídio Vale na altura de circulação de bola em espaço curto de duas equipas entre titulares e nos remates à baliza.

“Opção de Ronaldo no banco ligada ao que se passou no jogo com a Coreia do Sul? Nada ligado, esse assunto está encerrado. Foi uma opção estratégica, que já vínhamos a preparar há uns dias para este jogo, com movimentos diferentes. Uma opção estratégica, não mais do que isso. Ele é um profissional exemplar e se tiver de ir a jogo, vai ajudar muito Portugal”, comentou Fernando Santos à SportTV, antes de um encontro que teve talvez o grande momento antes do apito inicial durante o hino quando surgiu Ronaldo… no banco.

De referir que este foi apenas o sexto jogo como suplente de Cristiano Ronaldo na Seleção desde 2004, altura em que ganhou a titularidade nas opções de Luiz Felipe Scolari no jogo com a Espanha que fechava a fase de grupos do Campeonato da Europa. 18 anos depois, o avançado voltou a começar de fora, algo que não era uma realidade desde a partida de Portugal com a Rússia na Luz na segunda jornada do Euro-2004. Ou seja, entre cinco Mundiais (incluindo este) e quatro Europeus (sem o de 2004), nunca tinha sido suplente.

Os jogos de Ronaldo a começar no banco desde junho de 2004

31 de março de 2009, particular: África do Sul (neutro), 2-0 (entrou aos 57′)

8 de junho de 2010, particular: Moçambique (neutro), 3-0 (entrou aos 63′)

7 de outubro de 2017, qualificação Mundial: Andorra (fora), 2-0 (entrou aos 46′)

11 de novembro de 2020, particular: Andorra (casa), 7-0 (entrou aos 46′)

2 de junho de 2022, Liga das Nações: Espanha (fora), 1-1 (entrou aos 62′)