Gonçalo Ramos fez um hat-trick, Pepe e Raphael Guerreiro estrearam-se a marcar neste Mundial e Rafael Leão entrou e fez o sexto golo para Portugal. Pelo meio, a Suíça ainda conseguiu colocar uma bola no fundo da baliza portuguesa. Portugal está oficialmente nos quartos de final e já sabe que vai defrontar Marrocos no próximo sábado. Dos seis golos até ao banco português, que contou com a presença de Cristiano Ronaldo, foram vários os momentos que marcaram este jogo dos oitavos de final. Veja as imagens da festa nas bancadas clicando na fotografia principal deste artigo.

