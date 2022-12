Enviado especial do Observador a Doha, no Qatar

De 32 ficaram 16. De 16 saltaram agora mais oito. Dessas oito, quatro andavam em conferências em véspera de jogo. Dessas quatro, duas trabalhavam à porta fechada. Entre os muitos jornalistas que ficaram por Doha para acompanhar o Mundial mesmo com as suas seleções de fora ou que trazem equipas mais vastas para poder andar a fazer várias coisas ao mesmo tempo, as opções para a parte da tarde não eram propriamente muitas caso não quisessem ficar no Media Centre entre as salas de conferência 1 e 2. Aliás, era uma questão de escolher entre Portugal e França. No entanto, a nova enchente que o Centro de Treinos do Al Shahaniya SC voltou a ter não se resumiu ao parco leque de opções existentes e tinha um protagonista inevitável do costume a centrar todas as atenções das perguntas, das objetivas e das câmaras: Cristiano Ronaldo.

