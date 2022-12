"A minha dedicação não mudou. Jamais viraria as costas ao meu país." Ronaldo quebra o silêncio e nega ter ameaçado sair do Qatar

Menos de 24 horas depois, Cristiano Ronaldo falou. A última imagem do capitão da Seleção Nacional tinha sido o passo apressado pelo túnel de acesso aos balneários, pouco depois do apito final e da eliminação portuguesa do Campeonato do Mundo, em lágrimas e a tentar estancar a emoção que não conseguia controlar. Já este domingo, decidiu quebrar o silêncio — não só sobre a derrota com Marrocos mas também sobre tudo o que se passou na última semana.

No Instagram, Ronaldo recordou que conquistar o Mundial “era o maior e mais ambicioso sonho” da carreira. “Felizmente ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusivé por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do Mundo era o meu maior sonho. Lutei para isso. Lutei muito por esse sonho. Nas cinco presenças que marquei em Mundiais ao longo de 16 anos, sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei tudo de mim. Deixei tudo em campo. Nunca virei a cara à luta e nunca desisti desse sonho”, começou por dizer o capitão da Seleção Nacional.