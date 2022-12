Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Há quatro dias, quando Portugal “atropelou” a Suíça, Cristiano Ronaldo, que entrara no decorrer do segundo tempo e tinha visto um golo anulado por fora de jogo, foi até à zona do meio-campo, chamou todos os seus companheiros para irem agradecer à bancada onde estava concentrada a maioria dos adeptos portugueses e acenou em forma de despedida mas aquilo que mais ficou a nível de imprensa (sobretudo internacional) foi o facto de ser o primeiro a abandonar o relvado rumo ao balneário. Agora, após a derrota frente a Marrocos que afastou Portugal do Campeonato do Mundo, teve os cumprimentos de dois adversários quase como se tivessem esperado por ali por aquele momento e viu um adepto que invadiu o campo à sua procura acabar por ser barrado por seguranças mas aquilo que mais ficou foi o facto de ter saído lavado em lágrimas.

“Um mito. Uma lenda. Uma máquina. Obrigado, Cristiano!”, escreveu pouco depois a FIFA através das suas redes sociais, numa homenagem a soar a despedida. Agora já não era o capitão que teve uma má reação após a substituição com a Coreia do Sul ou o indiscutível que passou a começar os encontros no banco. Era, apenas e só, Ronaldo. Aquilo que mais queria antes do Mundial além de terminar com um título, aquilo que sentiu durante o Mundial, aquilo que não terá depois do Mundial. As lágrimas, aquelas lágrimas, não se resumiam apenas à derrota num jogo que valeu a eliminação. Não eram de um dia. Eram de sete meses.

Ronaldo ainda conseguiu terminar a última temporada com alguns golos importantes mas insuficientes para que o Manchester United conseguisse segurar uma das quatro vagas da Champions. No entanto, a marca da perda do filho estava lá. Esteve sempre lá. E a decisão que tomou ainda na pré-temporada com os red devils de falhar a digressão pela Ásia, a que se juntou depois o pedido para sair e a tentativa de encontrar clube em várias ligas sem sucesso, começou a marcar aquele que seria o período menos positivo no plano desportivo. O Mundial surgia como oportunidade de ouro para a redenção; ao invés, ainda adensou esse cenário.

