De dois corpos trans que tentavam escrever novas narrativas, com novas possibilidades identitárias associadas a outras motivações, desejos, estéticas ou éticas, nasce o “convite mais gentil e mais honesto com a nossa identidade”. É desta forma que Gaya Medeiros, bailarina, encenadora e produtora nos convoca a outras realidades, além das narrativas autobiográficas, que se questionam e fazem ouvir a partir de um contexto maior do que as pessoas que integram este coletivo. Celebra-se.

“BAqUE” acontece num chão relvado entre quatro paredes. “BAqUE” acontece num quarto. “BAqUE” é um lugar público, privado, íntimo, partilhado. “BAqUE” é um conjunto de personas que se constroem tanto quanto o seu processo performativo. “Um namoro, uma paquera, um momento de reflexão” em que se desdobra uma confiança num território mais pessoal, entre cinco corpos em palco. Esses cinco transportam-se “num ritual de afetos e fábulas” para um lugar em que todos os corpos são iguais, sem que exista género.

Com um elenco muito diverso (Ary Zara, Lari Tav (Labaq), João Leonardo (Kali), Gaya de Medeiros e Eríc Santos) que coabita nas suas individualidades e nas suas artes em palco, mas que ao mesmo tempo despe e veste outras frentes artísticas, vivem-se e partilham-se existências peculiares e, todas elas, acrescentam coisas a este espetáculo. Deitada no chão, Gaya Medeiros, está coberta de roupas soltas. O espetáculo começa. Retiram-lhe a roupa. Veem-se camisolas, calças a voar. Disparadas umas contra as outras. A bailarina fala. Rasteja pelo chão de relvado sintético e grita “Quem chegou aqui primeiro?”.

“Corpa que se levanta”

