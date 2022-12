A Argentina venceu, este domingo, a França nas grandes penalidades e tornou-se campeã do mundo. Nos momentos que antecederam a cerimónia de entrega do troféu, os argentinos festejavam a conquista que tinham acabado de conseguir, imagem que contrastava com a desilusão dos franceses. Kylian Mbappé estava visivelmente dececionado. O avançado francês estava a ser consolado pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, no momento em que Emiliano Martínez se aproximou e levantou o gaulês do chão.

Mbappé marcou três golos no jogo decisivo do Mundial do Qatar. No entanto, o esforço foi insuficiente para que a França conquistasse o seu terceiro título na competição ainda que tenha valido ao jogador do PSG o prémio de melhor marcador.

Quem também esteve em destaque na final foi Emiliano Martínez. O guarda-redes defendeu uma grande penalidade no desempate da marca dos onze metros e, no final do prolongamento, impediu Kolo Muani de dar o título à França.

Os diferentes destinos de Mbappé e Emiliano Martínez não impediram o jogador que ganhou a final de ter um gesto de reconhecimento para com o melhor jogador de 23 anos. Quem viu de perto a manifestação de respeito foi Emmanuel Macron que assistiu à partida ao vivo no Estádio Lusail.

Já dentro do balneário, os festejos da Argentina continuaram. Houve muita música e muita dança. No meio das celebrações Emiliano Martínez pediu um minuto de silêncio por Mbappé, numa atitude que contrasta com o gesto de fair-play que aconteceu no relvado.