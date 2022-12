O novo romance de Salman Rushdie, Victory City, vai ser publicado a 7 de fevereiro de 2023, pela Penguin Random House. Trata-se da primeira obra de ficção do escritor britânico desde o ataque de agosto que deixou Rushdie cego de um olho e com uma mão inutilizada.

Segundo a sinopse disponilizada pelo grupo editorial, Victory City conta a história de uma jovem mulher que, nas vésperas de uma batalha contra dois reinos no sul da Índia, tem um encontro com uma deusa que lhe oferece poderes que vão além da sua compreensão. A mulher torna-se responsável pelo surgimento de uma grande cidade, Bisnaga (a “cidade da vitoria”), e império, que a consome durante os próximos 250 anos.

O último romance de Rushdie, Quichotte, inspirado na obra homónima de Miguel de Cervantes, foi publicado em 2019 e nomeado para o Booker Prize do mesmo ano. V City, a 13.ª obra de ficção do autor, é o primeiro romance desde que Rushdie, um dos mais importantes escritores de língua inglesa, foi esfaqueado na Chautauqua Instituition, em Nova Iorque, onde ia participar num evento moderado por Henry Reese, um dos fundadores de uma organização que oferece proteção a escritores ameaçados, como é o caso de Rushdie.

Em entrevista ao El País no final de outubro, o agente literário de Rusdhie, Andrew Wylie, revelou que o autor ficou cego de um olho e com uma mão inutilizada, “porque os nervos do braço foram cortados”.

Rushdie foi obrigado a esconder-se no final dos anos 80 quando, na sequência da publicação de Os Versículos Satânicos, inspirado na vida do profeta Maomé, Aiatola Khomeini lhe lançou uma fatwa. Ultimamente, o autor britânico nascido na Índia, que reside atualmente nos Estados Unidos da América, levava uma vida praticamente normal, interrompida pelo ataque de agosto.

