Finalmente vai ser apresentado o Passat eléctrico, que vai adoptar a denominação ID.7 e que será mostrado pela primeira vez no Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas. O certame de electrónica norte-americano, que abre portas a 3 de Janeiro, revelará a versão eléctrica de um dos modelos mais importantes da VW na era dos motores a combustão, o Passat, tendo o construtor a esperança que o novo ID.7 continue a atrair clientes, graças à sua boa relação espaço interior/preço.

O ID.7 deverá exibir formas muito próximas do protótipo ID. Aero que, como o nome indica, tem uma forte preocupação com a eficiência aerodinâmica, fundamental nos veículos eléctricos. Será oferecido em versão berlina e carrinha (esta sairá mais tarde), sendo que a primeira deverá adoptar um tejadilho de linhas fluídas, estilo coupé, mais uma vez para diminuir o valor de Cx e, com ele, o consumo.

Concebido sobre a plataforma MEB do Grupo VW, à semelhança dos ID.3, ID.4, ID.5 e ID. Buzz, além dos Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq iV e Cupra Born, o Passat eléctrico deverá disponibilizar uma bateria com 82 kWh de capacidade, similar à que equipa a gama ID, do ID.3 ao ID. Buzz, para ser capaz de anunciar uma autonomia de 620 km, de acordo com o método europeu WLTP. Mas não será tarefa fácil, uma vez que mesmo o ID.3 com este acumulador (e dimensões e peso muito inferiores) não anuncia mais do que 545 km em WLTP, pelo que a VW deve ter uma carta na manga em relação ao Cx e ao peso, que não é um dos trunfos da MEB.

Para quem gosta de ir mais longe, o ID.7 pode trazer boas notícias, uma vez que o seu comprimento, não muito longe dos 5 metros, não deixará de disponibilizar uma igualmente generosa distância entre eixos. E esta não só acolhe de forma folgada o pack de baterias com 82 kWh de capacidade bruta, como poderá facilmente acomodar os 111 kWh de um pack similar ao que também vai ser adoptado pela versão Long Wheel Base do ID. Buzz, a ser introduzida em breve. E, com esta bateria, até seria possível uma autonomia superior a 800 km.

O ID.7 a revelar no CES arrancará depois a produção na China, para começar a ser fabricado na Alemanha, em Emdem, ainda em 2023. Para 2024 está agendada a introdução no mercado da carrinha ID.7, na tentativa de conquistar clientela aos SUV e crossovers eléctricos, devido ao menor consumo e comportamento mais ágil.