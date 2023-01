Em Junho de 1969, com apenas dezassete anos, Javier Marías decidiu passar as suas férias em Paris. À tarde, entregava-se às salas de cinema da capital francesa, então dedicadas aos filmes americanos das décadas de trinta, quarenta e cinquenta; antes dessas sessões, pela manhã, o espanhol consumia as horas dando mãos à escrita do seu primeiro romance (1971), Os domínios do lobo, recentemente publicado em Portugal, pela Alfaguara, com a tradução de Ana Maria Pereirinha.

A dimensão biográfica que envolve a concepção deste livro ultrapassa os limites do mero detalhe. Em geral, quando se fala de processo criativo, é comum relacionar-se a inspiração literária de um escritor a uma de duas fontes: há os que escrevem a partir da experiência de vida, e há os que o fazem a partir da leitura e comunicação com outros livros. Caso se quisesse enxertar o exemplo deste romance numa destas duas vias, a conclusão passaria pela necessidade de acrescentar uma terceira: escrever a partir do cinema.

As mencionadas férias do adolescente escritor proporcionaram a comunicação entre duas artes, de uma maneira assertiva e curiosamente resumida nas palavras de Maarten Steenmeijer (ensaio “El pensamiento literario de Javier Marías”): “foram os oitenta e cinco filmes norte-americanos consumidos por Marías durante uma breve estadia em Paris que formaram o motor criativo desta obra”. Com efeito, Os domínios do lobo resulta numa espécie de homenagem às produções de Hollywood da primeira metade do século XX, uma quase-imitação e recriação de géneros cinematográficos, dos quais se destaca o film noir. Rápida e imagética, a escrita faz abundar os diálogos e as descrições, o que a torna semelhante a um guião de cinema, sendo muito natural que nela se identifiquem, com relativa facilidade e entre dezenas de outros, ecos de filmes como “Laura” (1944, de Otto Preminger), “O Grande Assalto” (1949, de Don Siegel), ou “Intriga Internacional” (1959, de Alfred Hitchock).

Cada um dos capítulos deste romance poderia ser lido como um conto, dada a sua capacidade de constituir uma narrativa autónoma — com princípio, meio e fim. Há a história do desmoronamento de uma família, a aventura de um jovem recluso que ouve falar de um tesouro perdido e faz tudo para o alcançar, um compositor de canções que enriquece mais pela burla do que pelas canções, o conflito entre dois grupos de gangsters rivais, e um casal de actores famosos que se entretém, dentro e fora dos ecrãs, a explorar os limites do amor e da lei. A unidade do romance acaba por ser assegurada pelo facto de as vidas das personagens, aparentemente dispersas e independentes em cada um dos capítulos inicias, se aproximarem até ao ponto em que directa ou indirectamente se cruzam no enredo — sendo esta estrutura, talvez, o aspecto formal mais interessante do livro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: