Este artigo é da responsabilidade da Compal

Quando aparecem, os verdadeiros fãs não perdem tempo. Não há nada como passear pela rua fria com um cartucho de castanhas quentes para aquecer as mãos e o estômago. Em casa, muitos terminam a sua refeição com meia dúzia de castanhas cozidas, bem temperadas com erva-doce. Mas a verdade é que a castanha é um fruto tão fascinante e versátil que pode entrar em várias receitas. Em colaboração com a Compal, a fotógrafa e foodstylist Ana Matos criou uma receita de sopa de castanhas e cogumelos. Aqui, a estrela do magusto junta-se aos cogumelos.

Os cogumelos têm duas grandes vantagens para esta sopa: um valor calórico e de gordura muito baixos e muita praticidade no momento de cozinhar. Os cogumelos laminados Compal da Horta são ideais para que, mesmo num dia de semana atarefado, consiga fazer um prato rápido e nutritivo, outonal e reconfortante, delicioso e surpreendente.

Cogumelos: benefícios

Embora sejam muitas vezes tratados como vegetais, os cogumelos pertencem à categoria dos fungos e como alimento têm sido usados desde civilizações antigas como a egípcia, Grécia Antiga ou América Central pré-colombiana. E ainda bem, porque são uma boa fonte de potássio, um mineral que intervém na regulação da pressão arterial.

Também tendo em conta os chamados micronutrientes, os cogumelos não são de descartar. Têm bons níveis de vitamina B como a riboflavina (vitamina B2), niacina (vitamina B3) e ácido pantoténico (vitamina B5). Curiosamente, os cogumelos selvagens são uma das poucas fontes de vitamina D fora do reino animal.

Benefícios das Castanhas: um fruto camuflado

Tal como o cogumelo é um fungo muitas vezes confundido com um vegetal, a castanha é um fruto muitas vezes tomado como tubérculo. Há uma razão lógica para isto: nutricionalmente, a castanha assemelha-se muito ao grupo dos cereais e tubérculos da roda dos alimentos. Também, culturalmente, é visto como um substituto da batata ou do arroz.

Um dos motivos é o seu elevado teor de amido, um fator que a aproxima da batata e que torna os seus purés e sopas bem cremosos. A sua riqueza em hidratos de carbono torna a castanha uma ótima fonte de energia sem glúten – ideal para a sensação de saciedade e controlo do apetite.

Castanha: calorias

Este fruto tão particular e típico da festa popular do magusto tem ainda uma característica curiosa: o seu valor nutricional pode mudar bastante consoante o seu método de confeção. Por exemplo, 100 gramas de castanha pilada têm cerca de 341 kcal, enquanto a mesma quantidade de castanha assada tem cerca de 222 kcal e de castanha cozida cerca de 175 kcal. A composição nutricional destas varia entre si, dado que a quantidade de água presente muda consoante o método de confeção utilizado, sendo maior na castanha cozida.

A junção destes dois ingredientes é muito interessante no outono, não só pelos sabores – neste prato, perfumados com um pouco de tomilho – mas também do ponto de vista nutricional. Seja poupado no azeite e no sal e delicie-se com esta receita! Bom apetite.

Creme de Castanhas e Cogumelos

(4 doses)

Ingredientes:

400 gramas de castanhas

300 gramas de cogumelos Compal

1 alho francês

1 cebola pequena ou 1/2 cebola grande

2 dentes de alho

Água q.b.

2 c. de sopa de azeite

Pimenta q.b.

½ c. de café de sal

Tomilho q.b.

Croutons q.b.

Sementes tostadas de abóbora, girassol e sésamo pretas q.b.

Preparação:

Num tacho, colocar o alho francês cortado em rodelas finas, a cebola picada, os dentes de alho picados e as castanhas. Juntar algumas folhas de tomilho e um pouco de água para cobrir as castanhas. Temperar com sal e pimenta e deixe cozinhar por 10 minutos; Acrescentar os cogumelos e a água se necessário. Deixar cozinhar por mais 8 a 10 minutos; Retirar do lume e regar com cerca de 2 colheres de azeite e triturar tudo até obter um creme suave;

