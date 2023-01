O último rei da Grécia, Constantino II, está internado há vários dias na Unidade de Cuidados Intensivos de um Hospital de Atenas, avança o canal grego ERT. Em causa está o agravamento do seu estado de saúde.

O antigo monarca de 82 anos está ao cuidado de uma equipa do hospital privado Hygeia. Foi internado depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), enquanto estava em casa, detalha a Hola!. É o segundo episódio isquémico de Constantino no espaço de dois anos. Recentemente também foi internado devido à complicações provocadas pela Covid-19.

A situação é descrita como “delicada”. A rainha Ana Maria (que veio diretamente do Vaticano, depois de ter marcado presença no funeral de Bento XVI), e os filhos, que vivem no estrangeiro, viajaram até Atenas para estarem junto do antigo monarca.