Jair Bolsanaro partilhou e apagou o mesmo vídeo, que ficou online apenas durante duas horas. A situação acontece um dia depois de o antigo Presidente brasileiro sair do hospital, após um internamento por uma obstrução intestinal.

No conteúdo, que surge no rescaldo da invasão ao Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal por milhares de manifestantes pró-Bolsonaro — que contestavam o resultado das eleições presidenciais, que, em outubro, deram a vitória a Lula da Silva — o ex-Presidente terá partilhado um vídeo que atacava o sistema eleitoral brasileiro e onde se dizia que o atual chefe de Estado brasileiro não tinha sido eleito pelo povo, explicam o G1, site da rede Globo, e o jornal Folha de São Paulo.

“Lula não foi eleito pelo povo. Ele foi escolhido e eleito pelo STF [Supremo Tribunal Federal] e TSE [Tribunal Superior Eleitoral]”, pode ler-se numa captura de imagem da publicação, divulgada pela Folha de São Paulo, e em várias publicações no Twitter. No vídeo, partilhado no Facebook, Felipe Gimenez, que o G1 identifica como sendo o procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, criticava a segurança das urnas eletrónicas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o G1, o procurador surgia ainda a dizer que os cidadãos do Brasil não têm “poder” no processo de apuração de votos. O vídeo foi partilhado pelo antigo Presidente, que republicou o conteúdo de uma apoiante.

Bolsonaro acabou de apagar o post abaixo, dizendo que a eleição de Lula não é legítima. Parece covardia – e é – mas o estrago foi feito. A mensagem para a horda que o segue foi transmitida. Enquanto ele ficar impune, esse pesadelo não terá fim. E é exatamente isso que ele quer. pic.twitter.com/NGBKUHkk4y — Antonio Tabet (@antoniotabet) January 11, 2023

Jair Bolsonaro saiu do hospital Advent Health Celebration, na Flórida, contra recomendação médica na terça-feira, 10 de janeiro. Os especialistas que o acompanhavam aconselheram-no a ficar internado durante mais três ou quatro dias, considerando que ainda não conseguia ingerir alimentos.

O ex-Presidente do Brasil sofreu de uma obstrução intestinal, no que poderá ser uma sequela do esfaqueamento de que foi vítima em 2018, durante a campanha eleitoral que lhe deu a vitória. Desde então, teve, pelo mesmo motivo, de ser internado mais duas vezes.