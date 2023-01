Em atualização

“Andreas Schjelderup vai para o Benfica, aqui vamos nós e está confirmado. Grande mudança para um dos talentos top noruegueses por dez milhões de euros mais cláusulas. Contrato deverá ser até junho de 2028, os exames médicos serão feitos esta semana. O Benfica antecipou-se aos clubes ingleses por este jogador que nasceu em 2004”, escrevia esta quarta-feira o jornalista italiano Fabrizio Romano na sua conta oficial do Twitter. Os moldes finais do negócio não ficariam assim, com os encarnados a pagarem mais de valor fixo pela contratação, mas a confirmação que chegou hoje da Luz estava “preparada”. E com aquilo que é quase um “selo de aprovação”. “Não podíamos aprovar mais esta contratação”, respondeu a esse tweet a conta do Football Manager, conhecido jogo de computador que há vários anos ajuda na deteção de talentos.