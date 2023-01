O Globo de Ouro ganho há dias por “Argentina, 1985”, para Melhor Filme de Língua Estrangeira, tem de ser visto como mais um passo do que um acaso, onde derrubou favoritos, como “Decisão de Partir”, de Park Chan-wook, da Coreia do Sul, “A Oeste Nada de Novo”, de Edward Berger, da Alemanha, ou “RRR”, de S.S. Rajamouli, da Índia. O filme de Santiago Mitre tem feito um belo percurso por festivais, foi vencedor do Prémio da Crítica (Fipresci), no Festival de Veneza, e do Prémio do Público no Festival de San Sebastián, e tem sido elogiado pela crítica. Em Portugal, não passou pelas salas, foi direto para o serviço Prime Video da Amazon. Agora fala-se mais a sério de uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro (é o nomeado inscrito pela Argentina), com fortes possibilidades de arrecadar o prémio e repetir a proeza de “O Segredo dos Seus Olhos”, de Juan José Campanella, em 2010.

Percebe-se o fascínio. “Argentina, 1985” recupera uma boa fórmula de Hollywood e faz tudo acontecer com uma – também — grande inspiração Hollywoodesca. É um filme de tribunal, um drama histórico que vai buscar o famoso caso de o Julgamento das Juntas, onde o então presidente argentino, Raul Alfonsín, deu ordens para os membros das juntas militares serem julgados por crimes praticados durante o Processo de Reorganização Nacional, a ditadura militar na Argentina entre 1976-1983. A ação decorre entre finais de 1984 e 1985 (quando decorre o julgamento), mas sustenta-se muito nos ecos do então passado recente do país. Sempre que há uma oportunidade, faz questão de lembrar o que se passou e como as atitudes mudaram ou estão a mudar.

[o trailer de “Argentina, 1985”]

