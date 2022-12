O protagonista de “Decisão de Partir” tem problemas em adormecer. Um facto recordado em diversos momentos, usado para descrever diferentes aspetos da personagem, Hae-joon (Park Hae-il). Seja no início para enquadrar a sua vida dramática, entre o trabalho e uma relação apagada e utilitária com a mulher, em que o vemos a fazer uma longa viagem para casa, nas visitas semanais, e quase a adormecer ao volante. Ou a meio do filme, quando num ato de aproximação romântica, sensual e sexual, Seo-era (Tang Wei) lhe explica que o vai adormecer com um método usado na marinha norte-americana, que ela aperfeiçoou. Até nas diversas vezes – pelo menos parecem como diversas – em que adormece enquanto faz o seu trabalho, muitas vezes no carro. O carro é uma constante, é uma personagem em permanente movimento.

O sono, ou o cansaço, tem um lugar preponderante no novo filme de Park Chan-wook. Seis anos após “A Criada” – pelo meio houve “Little Drummer Girl”, estupenda minissérie de 2018 com Florence Pugh e Alexander Skarsgård –, o realizador surpreende no jeito em que encontra formas inovadoras de contar uma história. Faz parte do trabalho, do estilo. Em “Decisão de Partir” demonstra-o com lucidez e garra juvenil. O início é algo tumultuoso, vê-se o protagonista a saltar de cena em cena, de momento em momento, com saltos temporais com substância por preencher. Depressa se percebe que o que está entre uma coisa e outra pouco interessa, interessa sim o salto, a forma como Hae-joon perceciona a realidade a partir da sua mente cansada. Até que ponto ainda é eficiente ou a exaustão está a pregar-lhe partidas?

A dúvida instala-se no espectador. Nessa dúvida acontece todo o filme, obra bastante Hitchcockiana, de certa forma uma espécie de regresso a “Vertigo” / “A Mulher que Viveu Duas Vezes”. Neste caso, de “A Mulher que (pelo menos) Casou Duas Vezes”. Seo-era é uma chinesa que vive na Coreia do Sul há pouco tempo e presta cuidados a idosos. Os idosos adoram-na. Hae-joon, detetive, conhece-a enquanto investiga a morte do seu marido, que caiu de uma montanha enquanto praticava escalada. Tudo indica que não foi acidente: ou foi empurrado ou foi suicídio.

[o trailer de “Decisão de Partir”:]

