Nos Estados Unidos da América, está em discussão uma lei que pretende proteger os filhos de vítimas de acidentes rodoviários causados por condutores que estivessem sob o efeito de álcool. Tem o nome do filho de uma vítima e já foi promulgada num Estado do sudeste.

A lei direciona-se a condutores que atropelam mortalmente alguém quando estão alcoolizados. Se for aprovada, no caso de ter matado algum pai ou mãe de menores, terá de sustentar parcialmente as crianças até atingirem a maioridade e terminarem o equivalente ao 12º ano português. Também pode ser aplicada a pena, de acordo o The New York Times, até que a turma em que o filho está quando completa 18 anos acabe o 12º ano.

