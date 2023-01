Matteo Messina Denaro, o líder da máfia mais procurado de Itália, que estava em fuga há trinta anos, foi detido pelas autoridades do país esta segunda-feira, noticia a agência ANSA.

A polícia italiana, os Carabinieri, confirmaram a detenção nas redes sociais: “Após 30 anos em fuga, foi capturado pelos Carabinieri Matteo Messina Denaro, líder da máfia Cosa Nostra.” As autoridades relavram ainda que o fugitivo estava numa clínica privada em Palermo, La Maddalena, hospitalizado e a “receber tratamentos médicos”.

De acordo com o jornal italiano La Repubblica, Matteo Messina Denaro, que usava o nome Bonafede, ainda tentou fugir, mas percebeu que estava encurralado e “não resistiu”. O homem acabou por seguir para as instalações da polícia pouco depois das 9h30 e foi transferido para o quartel de San Lorenzo.

Matteo Messina Denaro foi condenado, à revelia, a prisão perpétua pelo envolvimento nos homicídios de Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, juízes que ficaram na história pelo combate à máfia, nomeadamente por terem levado a julgamento mais de 300 elementos destes grupos em 1987. O chefe da máfia tem ainda outra sentença de perpétua pela ligação a ataques à bomba em Florença, Roma e Milão, que causaram a morte de 10 pessoas.

Apesar de estar fugido desde 1993, em setembro do ano passado, as autoridades revelaram que Messina Denaro se mantinha como líder da máfia, tendo em conta uma investigação levada a cabo na zona em que este grupo da máfia mantém mais influência, Trapani, no oeste da Sicília.

Aos 60 anos, Matteo Messina Denaro é considerado o sucessor dos líderes históricos da máfia Cosa Nostra: Toto Riina e Bernardo Provenzano.

VIDEO. People clapping and cheering Carabinieri police in the streets of Palermo after the arrest of Italy's top mafia boss Matteo Messina Denaro after 30 years on the run – @repubblica pic.twitter.com/W6ptsXu7lL

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 16, 2023