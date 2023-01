Em dezembro do ano passado, Jeremy Clarkson escreveu na sua coluna semanal do jornal The Sun tudo o que pensava sobre o casal Meghan Markle e príncipe Harry. Em tom agressivo, o apresentador britânico do conhecido programa Top Gear chamou Harry de fantoche e disse que odiava Meghan. As críticas não tardaram e agora, um mês depois, Jeremy Clarkson revelou que já pediu desculpa ao casal.

Mas as consequências das suas palavras foram mais longe do que as reações do público: a Amazon Prime pondera não renovar os contratos que tem com o apresentador. De acordo com a revista Variety, que cita fonte próxima do serviço de streaming, não serão produzidas mais temporadas das séries The Grand Tour e Clarkson’s Farm do que aquelas que já estão contratadas e que deverão ir para o ar até 2024.

O texto publicado a 18 de dezembro do ano passado foi entretanto retirado, assim que a polémica ganhou grandes proporções, e Jeremy Clarkson disse agora, através das redes sociais, que enviou um pedido de desculpa a Meghan e a Harry, precisamente no dia de Natal, por e-mail. O apresentador disso que estava “profundamente arrependido”. Aliás, desde essa altura que Jeremy Clarkson não voltou a escrever no jornal de The Sun.

“Normalmente, leio o que escrevi a outra pessoa antes de enviar”, escreveu Jeremy Clarkson, acrescentando que, nesse dia, estava sozinho em casa, com pressa, e que só no dia seguinte, quando viu o que escreveu é que percebeu, de facto, o efeito das suas palavras.

Na coluna de opinião, Jeremy Clarkson escreveu que Meghan iria ter “fotografias ao estilo de Diana”, que Harry “é apenas um fantoche que perdeu o controlo do que diz ou faz” e que “parece que ela (Meghan) tem o braço tão enfiado pelo seu traseiro que pode usar os dedos para alterar as expressões faciais dele”. Mas foi mais longe: “À noite não consigo dormir enquanto fico ali deitado, a ranger os dentes e a sonhar com o dia em que ela tenha que desfilar nua pelas ruas de todas as cidades da Grã-Bretanha enquanto as populações entoam ‘Vergonha!’ e lhe atiram pedaços de excrementos”.