Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

No terceiro dia do Fórum Económico Mundial, em Davos, o Presidente ucraniano voltou a intervir. Durante a sessão, Volodymyr Zelensky disse não saber se Putin “está vivo ou se é ele que toma as decisões ou quem é que está a tomar as decisões”.

O líder ucraniano, que participou através de vídeochamada, voltou a garantir que a Ucrânia vai recuperar os seus territórios, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014. Não é uma intenção, é a nossa terra. A Crimeia é o nosso mar e as nossas montanhas. Deem-nos armas e nos vamos reconquistá-la”, prometeu.

As declarações surgem no mesmo dia em que o Kremlin avisou Kiev que seria “extremamente perigoso” lançar ataques na Crimeia. “Significaria um escalar do conflito a um novo nível que não iria augurar nada de bom para a segurança europeia”, afirmou o porta-voz Dmitri Peskov. Em declarações aos jornalistas, disse ainda que a Rússia vai cumprir todos os seus objetivos na Ucrânia, “de uma maneira ou de outra”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.