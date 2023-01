Novo ano, nova aventura. As temporadas vão passando, a história repete-se e o objetivo permanece: o FC Porto continua à procura da primeira conquista da Taça da Liga, o troféu interno que teima em fugir aos dragões, no geral, e a Sérgio Conceição, em particular. Quatro finais depois, todas perdidas, o FC Porto voltava a tentar. E tudo começava esta quarta-feira, em Leiria, com a meia-final contra o Académico de Viseu.

Consciente de que o eventual adversário na decisão de sábado seria o Sporting, que eliminou o Arouca na outra meia-final, os dragões procuravam derrotar a equipa da Segunda Liga para chegar à terceira final em cinco anos e alcançar o primeiro dos naturais três objetivos internos da temporada. Pelo meio, estava a teórica maldição da Taça da Liga — uma versão que Sérgio Conceição afastava liminarmente.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Académico de Viseu, 3-0 Meia-final da Taça da Liga Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria Árbitro: Rui Costa (AF Porto) FC Porto: Cláudio Ramos, João Mário (Rodrigo Conceição, 81′), Pepe, Marcano, Wendell, Otávio (Galeno, 61′), Uribe, Stephen Eustáquio (Bernardo Folha, 61′), Gabriel Veron, Pepê (Gonçalo Borges, 81′), Danny Loader (Taremi, 81′) Suplentes não utilizados: Diogo Costa, Fábio Cardoso, Zaidu, Toni Martínez Treinador: Sérgio Conceição Académico de Viseu: Gril, Rafael Bandeira (Tiago Mesquita, 84′), André Almeida, Arthur Chaves (Ícaro, 84′), Milioransa, Messeguem, Nduwarugira, Quizera (Yuri Araújo, 73′), Toro, Ott (Ramírez, 73′), Clóvis Suplentes não utilizados: Mbaye, Capela, Daniel Labila, Silva, Pana Treinador: Jorge Costa Golos: Stephen Eustáquio (7′), Danny Loader (66′), Bernardo Folha (79′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Toro (34′), a Stephen Eustáquio (50′), a Messeguem (59′), a Rafael Bandeira (72′), a Clóvis (74′), a Igor Milioransa (89′)

“A Taça da Liga tem evoluído de ano para ano. Lembro-me de que no início, algumas vezes, metiam-se jogadores da equipa B ou dos juniores. Hoje em dia isso não existe. Todos querem ganhar. Mas, se ganharmos, não vai dar gasolina nenhuma para o resto. É um título que podemos conquistar para o FC Porto. Hoje as equipas disputam este título como se se tratasse do título de campeão nacional e isso diz muito sobre o formato que a Taça da Liga tem. É um título importante e ainda não o temos no museu… Mas nem vou falar nisso porque as coisas podem correr mal. Primeiro, vamos pensar no Académico de Viseu. Se passarmos, falamos no resto”, atirou o treinador do FC Porto na antevisão da partida.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.