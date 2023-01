Portugal possui 37 tanques Leopard 2 A6, mas a maioria está inoperacional. De acordo com o que o Expresso apurou, cerca de uma dezena não estão a 100%, mas podem ser empregues no campo de batalha. Apenas uma minoria dos carros de combate é que está completamente funcionais.

A questão levantou-se após a Polónia ter insistido no envio dos tanques Leopard-2 e depois de a Alemanha, o país fabricante, ter autorizado o envio dos carros de combate por países terceiros. O Correio da Manhã chegou a avançar que Portugal enviaria quatro, mas a informação nunca foi oficialmente confirmada pelo Ministério da Defesa.

A tutela encabeçada por Helena Carreiras promete uma decisão para breve. O Governo está, de acordo com o Expresso, a tentar entender quais são os “impactos em termos de capacidades” e as “possibilidades” que Portugal dispõem para o envio de quatro Leopard-2.

Confrontado com as debilidade no arsenal nacional, o Ministério da Defesa sinaliza ao jornal que “não se refere publicamente à operacionalidade dos sistemas de armas e equipamentos do sistema de forças nacional, por evidentes motivos de segurança”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em declarações na quarta-feira, Helena Carreiras reafirmou que Portugal está a avaliar “quer a nossa disponibilidade quer os impactos que teria também sobre as nossas capacidades, mas com toda a atenção e com a necessária prudência”.