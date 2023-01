A Tesla anunciou uma facturação de 24,32 mil milhões de dólares no 4.º trimestre de 2022, com o negócio dos automóveis a ser responsável por 21,3 mil milhões, num período em que vendeu 405.278 veículos. O resultado total da empresa no trimestre, que aumentou 37% face ao mesmo período do ano anterior, ficou entre os 24,16 mil milhões de dólares estimados pela Refinitiv e os 24,6 mil milhões previstos pelos analistas de Wall Street.

No 4.º trimestre a Tesla revelou lucros de 3,7 mil milhões de dólares, com Wall Street a falhar por pouco as suas previsões (anteciparam 3,8), valor que representou um incremento de 59% quando comparado com 2022. Também a distribuição de dividendos subiu, com o construtor a repartir 1,19 dólares por acção, acima dos 1,13$ antecipados por Wall Street, o que motivou uma subida imediata do valor dos títulos em bolsa.

Na conferência com os accionistas, Elon Musk, CEO da Tesla, anunciou ainda que a pick-up Cybertruck irá começar a ser produzida no Verão, mas o Tesla 2 (se é que será esta a denominação do modelo mais pequeno e mais barato da marca) não surgirá antes de 2024. De caminho, Musk avançou ainda que depois de vender 936.172 veículos em 2021 e 1.313.851 em 2022, o objectivo para 2023 está fixado nos 1,8 milhões de unidades.