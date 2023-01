O ator Alec Baldwin foi formalmente acusado de homicídio involuntário pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, em outubro de 2021.

O processo deu entrada no tribunal no estado do Novo México esta terça-feira, contra Baldwin e a responsável pelas armas na filmagem, Hannah Gutierrez-Reed, revelou a imprensa norte-americana. “Comigo, ninguém está acima da lei e toda a gente merece justiça”, afirmou a procuradora de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, citada pela BBC.

Com uma acusação de homicídio involuntário, os procuradores terão agora de convencer um tribunal de júri de que Baldwin e Gutierrez-Reed foram mais do que apenas negligentes na situação que levou à morte de Hutchins, explica o Los Angeles Times.

Se forem condenados, ambos enfrentam uma pena de até 18 meses de prisão e uma multa no valor de cinco mil dólares.