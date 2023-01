A irmã de Céline Dion falou pela primeira vez publicamente sobre o estado de saúde da irmã. A cantora anunciou no início de dezembro que sofre de uma rara doença neurológica que a levou a cancelar a sua digressão europeia e até agora pouco mais se sabia sobre a sua condição.

Agora, em entrevista ao Journal de Montreal, Claudette Dion abordou publicamente o tema. “Tive muitas chamadas, mas desliguei o telefone porque era difícil falar sobre o assunto”, confessa Claudette sobre o dia em que Céline Dion anunciou nas redes sociais a sua condição.

A também cantora, de 74 anos, elogiou a forma como Céline tornou pública a doença. “Fê-lo com muita graciosidade, de forma contida — não entrou em crise, não chorou, não desesperou. Simplesmente explicou o que era”.

Claudette Dion revelou que a estrela musical se encontra neste momento a receber tratamento em Denver, no estado norte-americano do Colorado, “rodeada de especialistas”. Lembrando que a carreira de Céline começou quando esta tinha apenas 12 anos, Claudette diz que a irmã “sempre trabalhou, sempre se sacrificou. É uma escolha, e ela nunca se lamentou”.

“Confio que a vida lhe irá devolver o que ela lhe deu. Ela é uma miúda incrivelmente inteligente, generosa e talentosa. E ama a vida. (…) O melhor que posso fazer é dar-lhe reforço positivo. Acredito genuinamente no poder do amor e desejo-lhe toda a sorte do mundo”, afirmou Claudette Dion.

Na entrevista, a irmã da cantora disse ainda que não imagina um futuro em que esta não volte a pisar um palco. Para já, a 30 de março — dia do seu 55.º aniversário — está agendado um concerto de homenagem a Céline Dion, com a presença da própria na plateia. “Vão estar presentes cerca de 600, 700 pessoas” disse Claudette. “Vamos pôr toda a gente a cantar, toda esta emoção será transportada para a Céline, para lhe mostrarmos o quanto a admiramos”.

