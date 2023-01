Priscilla Presley, mãe de Lisa Marie Presley, está a opor-se ao testamento deixado pela filha, que morreu a 12 de janeiro, alegando que o documento é inválido.

Datado de 2016, o testamento da filha de Elvis Presley estabelece que os bens de Lisa Marie, que incluem a propriedade em Graceland, em Memphis, no estado de Tennessee, de onde o cantor era natural, e 15% do património do cantor, são deixados aos seus filhos, Riley Keough, 33 anos, e Harper e Finley, gémeas de 14.

No entanto, diz a revista People, na quinta-feira, 26 de janeiro, deu entrada num tribunal de Los Angeles uma petição de Priscilla Presley a questionar a “autenticidade e validade” do testamento.

A mesma revista, que consultou o processo, avança que Lisa Marie escreveu o testamento em 1993, fazendo alterações em 2010, que colocaram a mãe gestora do seu fundo, em conjunto com o agente Barry Siegel. No entanto, após a morte da cantora, foi descoberta uma nova emenda ao documento, de 2016, que excluía a mãe do testamento, deixando a herança aos três filhos.

Um dos problemas levantados por Priscilla Presley é o facto de a emenda nunca lhe ter sido entregue enquanto Lisa Marie estava viva, “conforme exigido pelos termos expressos no fundo”. Além disso, alega que a assinatura da filha de Elvis era “inconsistente” em relação à habitual, não havendo testemunhas que pudessem reconhecer o acontecimento. Assim, Priscilla Presley afirma que o documento com a emenda de 2010 é que valida a gestão dos bens da filha, solicitando a invalidação das alterações de 2016.

A People contactou pessoas próximas de Lisa Marie que afirmaram que a emenda de 2016 expressa o desejo da atriz — que, em 2016, não mantinha relações com a mãe, notam. Priscilla não estaria a agir de acordo com o “melhor interesse” da filha, afirmou uma fonte que preferiu manter o anonimato. Lisa Marie processou Barry Siegel, em 2018, acusando-o de gerir mal o seu fundo e de gastar o dinheiro para o seu próprio benefício.

Lisa Marie Presley, a única filha do cantor Elvis Presley, morreu aos 54 anos, no hospital, depois de ter dado entrada com uma paragem cardiorrespiratória. Na terça-feira anterior, tinha marcado presença com a mãe na gala dos Globos de Ouro.