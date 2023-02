A imagem de um cão de busca e resgate junto a uma mão que surge dos escombros tem sido muito partilhada nas redes sociais após o terramoto que atingiu esta segunda-feira a Turquia e a Síria. É uma fotografia que vários utilizadores destacam como sendo “de partir o coração”. Só que a história não é bem assim.

A dog sits next to his friend whose house fell on him due to the earthquake#Turkey #Syria #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/5cpBRPtdeD — AZOOZ_NB93 (@AZOOZ_NB93) February 6, 2023

Nos comentários das publicações com a imagem, principalmente no Twitter, há vários utilizadores a alertarem para o facto de se tratar de uma “fake news”. A imagem é verdadeira, mas não data desta segunda-feira e, portanto, não está relacionada com o sismo que atingiu a Turquia e a Síria.

Uma procura utilizando ferramentas de busca do Google permite perceber que esta imagem pertence à agência britânica Alamy. A fotografia, que data de 18 de outubro de 2018, foi tirada pelo fotógrafo Jaroslav Noska — e faz parte de um álbum chamado “Dog looking for injured people in ruins after earthquake” (“Cão à procura de pessoas feriadas em ruínas após o terramoto”, em português).

No site da Alamy, porém, não existe qualquer informação que aponte para a localização onde foram tiradas as imagens. Ainda assim, esta não é a primeira vez que esta e outras imagens de cães tiradas por Jaroslav Noska ficam virais. Em 2019, na Albânia e, em 2020, na Turquia já tinha acontecido o mesmo.