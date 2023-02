A base aérea que é a morada do Air Force One, o avião presidencial norte-americano, foi invadida por um intruso esta segunda-feira. A própria Joint Base Andrew deu conta da situação numa publicação no Twitter.

“Por volta das 11h30 da manhã hoje, 6 de fevereiro, um homem conseguiu acesso não autorizado à área habitacional da JBA. Um residente disparou uma arma de fogo, as forças de segurança chegaram ao local para deterem o intruso e as forças de autoridade estão a investigar o incidente” pode ler-se na mensagem. A base afirma que não há feridos nem danos a reportar.

O Air Force One não está sozinho neste local. A Joint Base Andrews é a base aérea onde está toda a frota presidencial e será uma das bases aéreas mais seguras do país. A Força Aérea norte-americana afirmou na segunda-feira que não tinha nada a acrescentar ao comunicado da JBA sobre esta invasão, segundo notícia do Washington Post.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que intrusos conseguem invadir esta base aérea. Em fevereiro de 2021, um homem passou pelo controlo militar, entrou nas instalações, chegou à pista de voo e até conseguiu subir a bordo de um C-40, o avião usado para transportar funcionários do governo. O intruso terá sido capturado porque o boné com “orelhas de rato” que estava a usar chamou a atenção de um aviador observador.