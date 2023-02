O drama indie “Para Leslie”, que se estreia esta quinta-feira nas salas portuguesas, será um dia um daqueles nacos de curiosidade que os cinéfilos prendem na lapela, convictos de que os faria ganhar um “Quem Quer Ser Milionário” ou um não menos competitivo Trivial Pursuit entre amigos. E a trivialidade é: “que atriz ia perdendo a sua nomeação para um Óscar por causa de um alegado escândalo de lobbying?”. Escândalo é uma palavra exagerada, mas enfim, é do léxico próprio das perguntas rápidas. Toda a conversa em torno da atriz Andrea Riseborough e de como terá chegado à nomeação para um prémio da seleta Academia foi a primeira introdução que tivemos a “Para Leslie”, um filme de baixo custo que fez um bom percurso nos festivais, mas que ainda não tinha chegado ao lote de nomeados para prémios do meio.

Os detalhes desta tal acusação de lobbying são confusos para um leigo, sobretudo se tivermos em conta que toda a Hollywood funciona nessa base. Quem conhece quem, quem tem a melhor cunha, quem tem a agenda telefónica mais bem composta. E acaba por ser uma pena que o discurso sobre este filme fique assim manchado, praticamente inutilizando as já escassas hipóteses de levar o prémio para a after party. É que sim, Andrea Riseborough vai mesmo bem, interpretando talvez a melhor personagem alcoólica do cinema desde Nicolas Cage em “Leaving Las Vegas”. E sim, passaria despercebida na espuma de outras atuações de renome, já que se trata de uma britânica com experiência sobretudo em teatro e séries no seu país natal, a fazer uma primeira obra de um novo realizador.

[o trailer de “Para Leslie”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: