A socióloga Ana Nunes de Almeida, membro da comissão independente que no último ano estudou os abusos de crianças na Igreja Católica em Portugal, acusa o Ministério Público de “desrespeito por todas as pessoas que foram vítimas de abusos sexuais atrozes, que ficaram com as suas vidas devastadas“, depois de o Observador ter noticiado que o padre madeirense Anastácio Alves, que era procurado internacionalmente pelas autoridades devido a acusações de abusos de crianças, se tentou entregar à Procuradoria-Geral da República, mas foi mandado para trás em liberdade devido uma série de confusões burocráticas.

Numa entrevista ao Observador, que será publicada na íntegra ainda esta sexta-feira e transmitida na Rádio Observador, Ana Nunes de Almeida diz ter ficado sem “palavras” para descrever a situação. “Eu li a notícia de manhã enquanto estava a tomar o pequeno-almoço, um bocadinho à pressa, para vir ter convosco. Não tenho palavras. Parece quase uma situação de absoluta displicência, não ter a noção do que está em causa”, diz a socióloga responsável pelo estudo que recolheu 512 testemunhos de abuso sexual de crianças na Igreja portuguesa entre 1950 e 2022 e que foi apresentado na última segunda-feira, após um ano de trabalho da comissão independente.

