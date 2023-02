Em outubro, quando o AC Milan goleou o Monza em San Siro, Silvio Berlusconi regressou ao estádio onde viveu as maiores alegrias e as piores desilusões. O agora presidente honorário do modesto clube de Milão tornou-se o protagonista de um jogo que teve mais história fora de campo do que propriamente dentro dele — até porque Berlusconi nunca sabe ter um papel secundário.

Adicionalmente, e depois de já ter feito história ao chegar à Serie A pela primeira vez na história, a verdade é que o Monza está a realizar uma temporada positiva: está à beira do top 10 da classificação, bem longe da zona de despromoção e leva já oito vitórias. Nesse contexto, na festa de Natal do clube, Silvio Berlusconi decidiu motivar ainda mais a equipa e fê-lo de uma maneira muito própria.

“Encontrámos um novo treinador, que estava na equipa de formação. É bom, inteligente, simpático e é capaz de estimular os rapazes. Decidi acrescentar um pouco de motivação extra, por isso, disse aos rapazes que se ganharmos ao AC Milan ou à Juventus ou etc, se batermos um desses adversários, vou levar para o balneário um autocarro cheio de p****”, atirou o antigo primeiro-ministro italiano entre os elogios ao técnico Raffaele Palladino.

Ora, fruto dessa motivação ou não, a verdade é que o Monza venceu a Juventus em Turim há cerca de duas semanas — e Berlusconi revelou que recebeu “umas 100 chamadas” a pedir que cumprisse a promessa. Este sábado, ainda sem autocarro, a equipa do Monza tinha uma nova oportunidade para pressionar o presidente honorário com a receção ao AC Milan para uma reedição do jogo que divide o coração de Silvio Berlusconi.

O AC Milan deslocava-se ao estádio do Monza depois da vitória contra o Tottenham a meio da semana, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e Rafael Leão era titular na equipa de Stefano Pioli. O avançado português teve a primeira oportunidade do jogo, com um remate de fora de área que acertou no poste (18′), e os rossoneri acabaram por inaugurar o marcador pouco depois com um pontapé de Junior Messias (31′).

O Monza aproximou-se do empate na segunda parte, até porque o AC Milan desceu no relvado e passou a jogar mais na expectativa, mas uma bola de Ciurria na trave (73′) foi o mais perto que chegou de marcar. A equipa de Stefano Pioli venceu pela margem mínima e garantiu desde já que vai pelo menos continuar em igualdade pontual com o Inter Milão e a Atalanta atrás do líder Nápoles. Mais do que isso, tirou a possibilidade de os jogadores do Monza cobrarem mais um autocarro a Silvio Berlusconi.