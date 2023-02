É quase um paradoxo mas os méritos de 100 jogos no Campeonato acabaram por ditar essa diferença de 180º a nível de perceção. Quando chegou a Alvalade vindo do Sp. Braga, numa contratação que entrou para o top 5 das transferências mais caras de sempre de um treinador (de longe a mais cara na realidade nacional), Rúben Amorim já era contestado à boleia dos dez milhões que se transformariam em mais de 12 e do clima em torno da Direção do Sporting liderada por Frederico Varandas; quase três anos depois, esses resquícios de contestação ainda existem concentrados sobretudo nas claques mas o técnico é o último a ser colocado em causa, tanto que tem um contrato válido até 2026, blindando por uma cláusula de rescisão alta e sem sinais para já de qualquer desgaste que faça pensar duas vezes. No entanto, o momento é tudo menos o melhor.

“100 jogos? O que sinto é que estragámos um bocado a média… É um orgulho estar num clube tão grande como o Sporting. Não gosto de escolher o melhor momento mas ser campeão traz realização a qualquer treinador. O pior… são vários. Mesmo quando jogámos bem e sinto que a equipa não dá tudo, são sempre maus momentos. Há sempre bons e maus. Diria que o melhor foi quando fomos campeões. A vida familiar é sempre a minha prioridade. Não ia para lado nenhum sem a minha família. Vamos ver quanto tempo aguento essa vida mas sou bastante jovem e sinto-me bastante realizado. Achava que tinha nascido para ser jogador, mas se calhar nasci para ser treinador…”, tinha confidenciado o técnico antes do jogo.

