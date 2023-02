Foram quase duas horas de discurso, quase o dobro do que tinha sido inicialmente avançado pelo porta-voz do Kremlin, e para quem seguiu a longa intervenção de Vladimir Putin na manhã desta terça-feira em Moscovo o discurso foi quase uma metáfora para a própria guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia em fevereiro do ano passado: sem fim à vista.

No discurso do estado da Nação, perante os membros das duas câmaras do Parlamento russo, os ministros do governo e múltiplos chefes militares, Vladimir Putin insistiu nos argumentos que, segundo a sua visão, justificaram a invasão da Ucrânia: a suposta necessidade de proteger o povo ucraniano dos “neonazis ucranianos” e a alegação de que foram os Estados Unidos e o Ocidente que desencadearam a guerra por encherem o “planeta” com “bases americanas”.

