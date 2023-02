Os minutos passavam e o Benfica estava longe de conseguir marcar frente ao Boavista. A organizada muralha axadrezada ia causando muitas dificuldades aos avançados do Benfica que não conseguiam furá-la. No entanto, o Benfica continua a ser o melhor ataque da Primeira Liga. Após a vitória por 3-1 frente aos axadrezados, são já 54 os golos marcados no campeonato.

Foi com essas ferramentas que a equipa da Luz conseguiu alcançar a vitória perante aquela que é a terceira pior defesa da Liga Portuguesa. Com mais três pontos no bolso, os comandados de Roger Schmidt atingiram a marca dos 56 pontos e voltaram a estabelecer a diferença de cinco para o FC Porto que venceu o Rio Ave (1-0) nesta jornada.

O primeiro golo, já fruto da insistência, só surgiu aos 55 minutos. Instantes depois, o Boavista empatou e só nos dez minutos finais o Benfica chegou à vantagem que acabou nos dois golos. “Confiámos em nós próprios. Tivemos que esperar, tivemos que ser pacientes. O Boavista esteve bem. Começámos bem, mas perdemos o momento do jogo. Deixámos de conseguir encontrar soluções. Mesmo assim, conseguimos oportunidades para marcar. Depois do intervalo, fomos muito agressivos, acelerámos os ataques e criámos muitas oportunidades. Depois do 1-0, sofremos o 1-1. Tivemos uma grande atitude. Os jogadores aceleraram o jogo de uma forma muito boa. No final, marcámos dois golos e merecemos ganhar”, analisou Roger Schmidt.

Com os tentos a surgirem tarde no encontro, o técnico alemão não retirou mérito ao adversário. “Respeitamos os adversários. Ganhar jogos é sempre um desafio. Nas últimas semanas, ganhámos bem e não estivemos em perigo de não ganhar. Hoje, não estivemos mal. Criámos grandes oportunidades e não estávamos a conseguir marcar. Tens que acreditar em ti próprio e usar os 90 minutos ganhar o jogo. Não temos dúvidas que merecemos ganhar. Tivemos posse de bola, criámos oportunidades, esteve tudo lá. O Boavista esteve bem, mas só conseguiu um ou dois remates à baliza. Faz parte do futebol. Tens que mostrar atitude quando demora um pouco mais a decidir o jogo. Estou muito feliz com o desempenho dos jogadores”.

Ainda assim, Schmidt admite que “não foi tudo perfeito”. E explicou porquê: “o adversário precisou apenas de uma oportunidade para marcar, falhámos um penálti e falhámos grandes oportunidades”.