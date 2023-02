O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou esta terça-feira o decreto que designa Maryna Yuriivna Mykhaylenko como “embaixadora extraordinária e plenipotenciária” da Ucrânia junto da República Portuguesa. O decreto foi publicado na página digital da Presidência ucraniana.

Em 24 de junho de 2022, Zelensky decidiu afastar a embaixadora em funções, Inna Ohnivets, que disse ter sido avisada da decisão dois dias antes e considerou tratar-se de uma “rotação agendada”. Na ocasião, e segundo avançou o diário Kyiv Independent, também foram demitidos os embaixadores na Geórgia, Ihor Dolhov, e na Eslováquia, Yurii Mushka.

Ohnivets, natural da cidade de Zhovti Vody, na região de Dnipropetrovsk (no sul do país), era embaixadora em Portugal desde outubro de 2015. Jurista de formação, deu aulas de inglês antes de se tornar diplomata. Em 2003 foi nomeada cônsul-geral da Ucrânia na cidade de Presov, na Eslováquia, e de 2006 a 2010 foi a embaixadora no país.

Em finais de setembro passado, em declarações à Lusa, a ex-embaixadora admitiu que cessaria funções “nos primeiros dias de outubro”, mas manteve-se no cargo por cerca de mais cinco meses. Na ocasião, em declarações aos jornalistas em Braga, à margem de uma iniciativa de solidariedade com a cidade ucraniana de Ivano-Frankivsk, Inna Ohnivets definiu a sua saída como um processo “normal” e afirmou desconhecer quem iria suceder-lhe no cargo.