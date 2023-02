Nunca houve uma via única para o sucesso, mas costumava dar-se o caso de ser necessário que uma canção passasse muito na rádio para chegar ao topo das tabelas de vendas; depois da rádio veio a televisão – ter um vídeo a rodar noite e dia na MTV era condição sine qua non para chegar ao topo rarefeito do êxito. A única outra forma de alcançar o sucesso era o bate boca, aquela situação em que o Zé gosta de um disco, grava uma cassete para a Maria e de boca em boca, de cassete em cassete, alguém se torna inesperadamente uma estrela, passando ao lado do circuito comercial convencional.

A tecnologia mudou e com isso mudaram as formas de divulgação. Se hoje ainda se fala em tabelas de vendas, isso não significa que estejamos a falar propriamente de vendas porque não há objetos físicos transacionados, há streamings e uma fórmula para calcular quantos streamings completos equivalem a um CD vendido e vice-versa. Tecnicamente, hoje quer-se chegar ao topo das tabelas de largura de banda ocupada – o que é um termo bem menos sexy que tabelas de vendas.

Se já era difícil para a indústria perceber como comercializar os seus produtos após a revolução das redes sociais, o surgimento do Tik Tok tornou tudo ainda mais confuso: a dado momento a versão de Lil Nas X para “Old Town Road”, uma canção mais antiga que a minha avó, tornou-se um êxito massivo quando os usadores do TikTok começaram a criar vídeos em que dançavam ao som da canção, que da noite para o dia passou a estar em todo o lado. “Garotos resolvem gravar um vídeo a fazer moves ao som de uma canção aleatória e no dia seguinte estás rico” – é difícil perceber se isto é a maravilha do capitalismo ou uma distopia.

