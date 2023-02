A filha do líder da Coreia do Norte participou em mais um evento público esta semana. De acordo com a KCNA, a agência noticiosa estatal, a menina acompanhou o pai este sábado na apresentação de um projeto de habitação em Pyongyang.

Segundo a imprensa estatal, a participação da filha de Kim Jong Un neste evento pretende transmitir o foco do regime da Coreia do Norte nos mais jovens. O líder norte-coreano e a filha inauguraram a primeira rua do projeto que pretende construir 50 mil casas na capital do país.

O regime nunca indicou o nome da criança, descrevendo-a sempre como “respeitada criança” ou “querida filha” de Kim Jong Un. Mas, de acordo com os serviços de informação da Coreia do Sul, acredita-se que a criança se chame Kim Ju Ae. Esta é a sétima vez que a menina aparece num evento em público, o que está a alimentar as especulações de que poderá estar a ser preparada para suceder ao pai ou assumir um cargo de liderança no regime.

Na semana passada, o líder da Coreia do Norte levou a filha, que terá entre nove a dez anos, a um jogo de futebol. Antes disso, a 9 de fevereiro, a menina esteve ao lado do pai numa parada militar, onde foi revelado um novo míssil balístico.

A primeira vez em que a menina apareceu em público foi em novembro de 2022, surgindo ao lado do pai no local de lançamento de um míssil intercontinental.

Pouco se sabe sobre a descendência do líder norte-coreano. A imprensa internacional refere que supostamente Kim Jong Un tem mais dois filhos, um menino e uma menina, que nunca apareceram em público.